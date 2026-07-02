Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 405 900 (+1 140) осіб
танків – 12 069 (+0) од.
бойових броньованих машин – 24 861 (+5) од.
артилерійських систем – 45 168 (+57) од.
РСЗВ – 1 910 (+7) од.
засоби ППО – 1 459 (+0) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 791 (+9) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 385 190 (+2 123) од.
крилаті ракети – 4 798 (+1) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 114 852 (+353) од.
спеціальна техніка – 4 376 (+7) од.
Дані уточнюються.