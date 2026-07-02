Український паспорт посідає 65-те місце у глобальному рейтингу VisaGuide Passport Index. Про це повідомляє УНН із посиланням на перелік, який опублікували у середу, 1 липня.

У рейтингу VisaGuide враховують не лише кількість безвізових напрямків, а й інші параметри мобільності, зокрема можливість отримання електронних віз, віз після прибуття та загальний рівень доступу до інших держав.

Зауважимо, що позиція українського паспорта відрізняється залежно від методології конкретного рейтингу.

Так, у Henley Passport Index 2026 український паспорт посів 33-те місце та дає доступ до 142 напрямків без попереднього оформлення візи.

У Passport Index від Arton Capital Україна посіла 24-те місце, розділивши його з Коста-Рикою та Макао — особливим адміністративним районом Китайської Народної Республіки.

Згідно з цим рейтингом, українці можуть відвідати 143 країни: 95 — за безвізовим режимом, 48 — з візою по прибуттю. А щоб отримати право в’їзду у 55 країн світу, власникам українського паспорта слід потурбуватися про оформлення візи заздалегідь.

Крім того, у рейтингу паспортів від Nomad Capitalist наша країна отримала 73 місце.

Цей показник містить дані щодо 199 країн. Згідно з цим рейтингом власники українських паспортів можуть відвідати 146 країн або без візи, або за візою по прибуттю, або за електронною візою.

Чому Європа домінує у новому Global Passport Index

У п’ятому щорічному рейтингу Global Passport Index компанії Global Citizen Solutions Європа знову посіла провідні позиції.

Дев’ять із десяти найсильніших паспортів світу належать європейським країнам, а єдиною державою поза Європою у першій десятці став Сінгапур, який розташувався на 10-му місці.

На відміну від Henley Passport Index, який оцінює паспорти переважно за кількістю напрямків для безвізових поїздок, Global Passport Index враховує ширший набір критеріїв.

Зокрема, йдеться про інвестиційну привабливість країни, якість життя, податкове середовище, рівень інновацій, конкурентоспроможність економіки, стан охорони здоров’я, безпеку, клімат та соціальну інфраструктуру.

За даними Global Citizen Solutions, лідерство Європи пояснюється не окремою перевагою, а збалансованістю показників.

Домінування Європи на вершині Global Passport Index є абсолютним і ґрунтується на балансі, а не на якійсь одній переваз– заявила генеральна директорка Global Citizen Solutions Патрисія Казабурі.

Вона уточнила, що дев’ять найсильніших паспортів світу у 2026 році належать європейським країнам, а очолюють рейтинг Швеція, Швейцарія та Фінляндія.

Особливо показово те, завдяки чому вони перемагають. За свободою подорожей у чистому вигляді Сінгапур випереджає кожну з цих країн, а за прямою інвестиційною привабливістю з ними конкурують кілька держав Перської затоки та Азії– зазначила Казабурі.

Водночас, за її словами, головна перевага Європи полягає у поєднанні майже максимального доступу до світу з високою якістю життя.

Європа — це єдиний регіон, який поєднує майже максимальний доступ до світу з найвищою якістю життя. Саме цю складову жоден уряд не може створити лише за допомогою міжнародних договорів або податкових стимулів– додала очільниця Global Citizen Solutions.

У рейтингу також звернули увагу на позиції британського паспорта.

Попри високий загальний рівень, його місце за показником мобільності є скромнішим — близько 30-го.

У Global Citizen Solutions пов’язують це з наслідками Brexit.

Як пояснили в компанії, індекс фіксує можливості безвізових поїздок, за якими паспорт Великої Британії залишається сильним.

Водночас він не відображає втрату автоматичного права британців жити, працювати та оселятися у 27 країнах Європейського Союзу.

Окремо Global Citizen Solutions відзначила динаміку США. За даними компанії, американський паспорт продемонстрував найрізкіше падіння за п’ять років серед країн G7. У 2021 році США посідали перше місце з найвищим сукупним балом в історії GPI — 96,45. У 2025 році країна опустилася на 14-ту позицію, а у 2026 році частково відновила позиції, піднявшись на 12-те місце.