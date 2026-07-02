Канада вперше візьме участь у пісенному конкурсі Євробачення у 2027 році. Про це повідомили Європейська спілка радіомовлення і телебачення та канадський суспільний мовник CBC/Radio-Canada, передає УНН.

Канада дебютує на Євробаченні у 2027 році, коли конкурс відбудеться у Болгарії. Участь країни стала можливою після того, як CBC/Radio-Canada, національний суспільний мовник Канади, отримав статус повноправного члена Європейської спілки радіомовлення і телебачення

Там зазначили, що Канада має давній зв’язок із конкурсом. Зокрема, канадська співачка Селін Діон у 1988 році перемогла на Євробаченні, представляючи Швейцарію.

Канада стане першою новою країною-учасницею Євробачення після Австралії, яка дебютувала у конкурсі у 2015 році.

Як саме Канада обиратиме свого представника та конкурсну пісню, CBC/Radio-Canada має оголосити пізніше у 2026 році.

Євробачення традиційно асоціюється з європейськими країнами, однак участь у конкурсі пов’язана не лише з географією. До нього можуть долучатися мовники, які є членами Європейської спілки радіомовлення і телебачення.

Останніми роками конкурс намагається розширювати міжнародну аудиторію. Водночас Євробачення залишається майданчиком, навколо якого виникають політичні суперечки, зокрема через участь окремих країн у конкурсі.