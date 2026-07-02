Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 2 липня:

Учора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Унаслідок удару по території сільськогосподарського підприємства у Новій Одесі загинув 66-річний чоловік – водій вантажівки. Ще троє чоловіків – віком 25, 42 та 50 років, отримали поранення, були госпіталізовані. На ранок їхній стан – середньої тяжкості. Також пошкоджені складські будівлі, вантажний автомобіль та виникла пожежа. У м. Первомайськ пошкоджено гараж. Постраждалих немає.

М. Миколаїв

Удень ворог атакував FPV-дроном місто Миколаїв. Постраждалих немає.

Баштанський район

Уночі ворог атакував дронами типу «Молнія» Снігурівську громаду. Під ударом були енергетична та критична інфраструктури. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог тричі атакував ударними дронами типу «Молнія», тричі FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Також ворог двічі завдав ударів, попередньо з РСЗВ, по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Крім того, під ранок ворог атакував ударним дроном типу «Молнія» Галицинівську громаду. Внаслідок чого, в с. Лупареве постраждала 66-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес. Допомогу їй надали на місці. Пошкоджено дах приватного будинку.