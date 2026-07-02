У Кстово Нижньогородської області РФ атакований НПЗ.
ТОВ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез» — один із найбільших та найстаріших у російській нафтопереробці.
За відкритими даними, потужність переробки нафти на кстовському НПЗ досягає до 17 млн тонн на рік, що виводить його до чотирьох провідних НПЗ Росії за обсягом переробки.
Основна продукція:
автомобільні бензини (включаючи Євро-5 та високооктанові марки);
дизельне паливо (включаючи зимові види);
авіагас (реактивне паливо);
мазут, бункерне паливо, бітум;
нафтохімічна сировина, сірка та ін.
Оскільки завод належить до найбільших нафтопереробних підприємств Росії і є важливим вузлом виробництва дизельного палива, авіагасу та інших нафтопродуктів, життєво необхідних для роботи військової техніки, Генеральний штаб ЗСУ та українські медіа прямо вказують, що Нижегородський НПЗ у Кстові задіяний у забезпеченні окупаційної армії Росії.