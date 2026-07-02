У Кстово Нижньогородської області РФ атакований НПЗ.

ТОВ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез» — один із найбільших та найстаріших у російській нафтопереробці.

За відкритими даними, потужність переробки нафти на кстовському НПЗ досягає до 17 млн ​​тонн на рік, що виводить його до чотирьох провідних НПЗ Росії за обсягом переробки.

Основна продукція:

автомобільні бензини (включаючи Євро-5 та високооктанові марки);

дизельне паливо (включаючи зимові види);

авіагас (реактивне паливо);

мазут, бункерне паливо, бітум;

нафтохімічна сировина, сірка та ін.

Оскільки завод належить до найбільших нафтопереробних підприємств Росії і є важливим вузлом виробництва дизельного палива, авіагасу та інших нафтопродуктів, життєво необхідних для роботи військової техніки, Генеральний штаб ЗСУ та українські медіа прямо вказують, що Нижегородський НПЗ у Кстові задіяний у забезпеченні окупаційної армії Росії.