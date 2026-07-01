За червень приріст окупованих територій склав 84 кв км.

Про це повідомляють аналітики DeepState, передає Інше ТВ.

«Якщо врахувати, скільки наші звільнили за минулий місяць, то вдруге підряд у ворога вийде відʼємне число. Хоча різниця вийшла й невелика», – зазначають аналітики.

За інформацією DeepState, у травні кількість штурмових дій ворога знову виросла (на 4.4%).

«В другій половині червня у ворога зʼявилися успіхи в районі Костянтинівки, ДКУ та Гуляйполя, що дало можливість дещо покращити ситуацію у порівнянні з травнем.



Як ми і писали, зараз у війні назріває перелом, і від дій українського командування буде залежати розвиток. Якщо у травні ми зробили два кроки вперед, то у червні вже один вперед, а один назад.

Очікуємо, що у липні на одному з напрямків почнуть інформувати про успіхи, тому треба набратися терпіння», – кажуть аналітики DeepState.



Як повідомляло Інше ТВ, За травень росіяни окупували всього 14 кв.км української території при рекордній кількості штурмів – DeepState