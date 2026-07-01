Росія схвалила проведення секретних військових навчань своїх військових у Китаї, які відбувалися за участі високопоставлених офіцерів обох країн. Про це повідомляє Reuters із посиланням на європейських посадовців, пише Кореспондент.

За даними джерел, участь у підготовці брали щонайменше чотири російські та китайські генерали. Дозвіл на проведення тренувань особисто надав міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.

У внутрішніх документах, з якими ознайомилося агентство, мовиться про наказ щодо направлення російської делегації до Китаю для участі у навчаннях на базах армії КНР.

Тренування включали три тижні підготовки з радіологічного, хімічного та біологічного захисту на військовому об’єкті в Пекіні. Мовилося про навчання з хімічної та радіаційної розвідки, а також захисту систем вентиляції від зараження.

Звіти містили описи та світлини російських солдатів, які заслухали лекцію китайського інструктора, оглядали модель ядерного реактора та вивчали питання “хімічної розвідки”, “радіаційної розвідки” та захисту вентиляційних систем від забруднення.

В одному з внутрішніх звітів про навчання у китайському місті Нанкін високо оцінювалися якість обладнання, використання симуляторів та високий рівень теоретичних знань інструкторів. Окремо зазначалась про відсутність у КНР бойового досвіду.

За даними документів, російську делегацію очолював генерал-полковник Рустам Мурадов. Також у тренуваннях брали участь інші високопоставлені офіцери, зокрема Віталій Герасимов.

З китайської сторони, за даними джерел, у відкритті одного з курсів брав участь генерал-майор Лі Цзіньсунь, який очолює військову академію радіологічного, хімічного та біологічного захисту.

Китайська сторона заявила, що звинувачення є безпідставними, тоді як у Європейському Союзі підтверджують факт проведення таких навчань.

Пекін офіційно заявляє про нейтральну позицію щодо війни Росії проти України та називає себе потенційним посередником, тоді як у ЄС розглядають роль Китаю як “ключового посередника, що сприяє веденню війни Росією”.