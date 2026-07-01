У середу, 1 липня, набрала чинності угода про всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ, яка закладає сучасну основу для розвитку двосторонньої торгівлі товарами та послугами та передбачає створення зони вільної торгівлі між країнами. Про це повідомляє Державна митна служба, передає УНН.

Як повідомили в ДМС, від сьогодні, з 1 липня 2026 року, набирає чинності угода про всеосяжне економічне партнерство між урядом України та урядом Об’єднаних Арабських Еміратів, підписана 17 лютого 2025 року в Абу-Дабі та ратифікована законом України від 26 лютого 2026 року № 4802-IX.

Угода закладає сучасну основу для розвитку двосторонньої торгівлі товарами та послугами та передбачає створення зони вільної торгівлі між Україною та ОАЕ шляхом скасування мит. Це відкриває українським виробникам преференційний доступ до ринку Об’єднаних Арабських Еміратів та сприятиме розширенню географії експорту вітчизняної продукції – йдеться у повідомленні.

Документ також передбачає поглиблення співпраці між митними адміністраціями України та ОАЕ. Зокрема, сторони планують укласти Угоду про взаємну митну допомогу, яка стане основою для обміну інформацією, запобігання та розслідування порушень митного законодавства тощо.