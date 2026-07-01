У 2026 році українські абітурієнти, які завершили навчання у школах європейських країн, вперше зможуть вступити до вітчизняних університетів без складання НМТ. Замість нього будуть зараховані результати їхніх національних випускних іспитів.

У бліц-інтрев’ю РБК-Україна заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко розповів, як відбуватиметься такий вступ.

Як це працюватиме

За словами посадовця, йдеться про громадян України, які отримали атестат за кордоном та мають результати таких іспитів, як Matura (Польща), Abitur (Німеччина) або Baccalauréat (Франція).

“Такі результати можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ. Це рішення ухвалює приймальна комісія закладу вищої освіти на підставі документів вступника і правил прийому”, – пояснив Трофименко.

Механізм переведення балів

Методика перерахунку оцінок закордонних іспитів в українську 200-бальну шкалу прописана у додатку 11 до Порядку прийому.

Як приклад Трофименко навів польську Matura, де мінімальний поріг становить 30%, а максимум – 100%.

“Якщо вступник отримав 65% з предмета, формула така: 30% відповідають 100 балам української шкали, 100% відповідають 200 балам. У такому прикладі 65% перераховуються у 150 балів”, – каже заступник міністра.

Важливі кроки для абітурієнтів: