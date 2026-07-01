Вищий антикорсуд затвердив угоду про визнання винуватості щодо фігуранта справи про «купівлю» санкцій РНБО за $250 тисяч. Організатором у справі слідство називає народну депутатку Анну Скороход.

Про це повідомили САП та НАБУ.

01 липня 2026 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та громадянином, якого спільно з іншими особами викрито на підбурюванні представника підприємця до надання $250 тис. неправомірної вигоди за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки. Зазначимо, що діяльність цієї злочинної групи організувала народна депутатка України, ставши «гарантом» цієї угоди.

Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині та зобов’язався надати викривальні покази стосовно інших співучасників.

Вироком суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, від відбування якого звільнено з випробуванням із встановленням іспитового строку та покладенням встановлених судом обовʼязків.

Крім того, громадянин зобов’язується перерахувати 700 тис. грн на підтримку Збройних Сил України у фонд “United 24”.

Зауважимо, що викриття злочину здійснювали детективи НАБУ спільно з ГУВБ СБУ за процесуального керівництва прокурора САП. Наразі у справі завершено досудове розслідування. Сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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