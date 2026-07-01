Верховна Рада підтримала законопроєкт про створення Українського національного пантеону. Зазначимо, що нардепи ухвалили його відразу в цілому. За це проголосували 287 народних депутатів.

Володимир Зеленський, який і вніс до Ради законопроєкт про пантеон, вже відреагував на рішення парламентарів.

-Вдячний усім парламентарям, які підтримали законопроєкт про Український національний пантеон. Важливий крок. І важливий не тільки в контексті нашої історії та вшанування українцями саме своїх героїв, але і в контексті створення засад для довготривалого суспільного єднання в майбутньому. Це можливо тоді, коли рішення нашої держави побудовані на визнанні реального – тих, кого люди справді шанують, тих, хто зробив справді історичний внесок у захист, розвиток та зміцнення України, її субʼєктності, незалежності та слави. Очікую законопроєкт для невідкладного підписання, – зазначив президент.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Як формуватимуть Національний пантеон України. Критерії відомі (ВІДЕО)