Поїхав додому на чужому Lexus – у Миколаєві поліцейські оперативно розшукали підозрюваного у незаконному заволодінні авто.

У припаркований відчинений легковик, який власники залишили на одній із вулиць міста, сів та поїхав у справах 46-річний миколаївець. Упродовж доби поліцейські розшукали транспортний засіб та зловмисника. Нині за незаконне заволодіння транспортним засобом фігуранту оголосили про підозру, за скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Повідомлення про зникнення автомобіля Lexus ES 300H до відділення поліції № 3 Миколаївського районного управління поліції надійшло ввечері 28 червня від місцевої мешканки. Зі слів заявниці, вдень після сварки вони з чоловіком залишили транспортний засіб на вулиці Новобудівній. Згодом коли подружжя прийшли забрати свій автомобіль, виявили, що він зник.

Отримавши інформацію про транспортний засіб, поліцейські одразу розпочали розшук авто та особи, яка могла ним заволодіти. У результаті низки проведених оперативно-розшукових заходів співробітники місцевого відділення поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку та аналітиками управління кримінального аналізу, у тому числі за допомогою відеозаписів з камер, під’єднаних до аналітичної системи «Безпечне місто», оперативно встановили місцезнаходження транспорного засобу та особу зловмисника. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець, який вже раніше притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Як з’ясували правоохоронці, зловмисник, перебуваючи у стані спʼяніння, проходив повз авто. Побачивши, що легковик не зачинений, сів у нього та поїхав додому, де неподалік свого будинку й припаркував Lexus.

Слідчі затримали зловмисника у процесуальному порядку та за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». За скоєний злочин чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Транспортний засіб поліцейські вилучили та після закінчення слідчих і процесуальних дій повернуть власнику.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.