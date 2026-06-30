Виплати кешбеку за квітень розпочнуться з 3 липня, а використати кошти можна буде до 31 липня 2026 року включно.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Інше ТВ.

Термін повернення накопичень до держбюджету буде відтермінований на місяць. Відповідні зміни до постанов Уряду ініціювало Мінекономіки.

«Рішення стосується квітневої виплати, до якої входить кешбек на пальне, що діяв з 20 березня до 31 травня як тимчасовий антикризовий інструмент, а також всі раніше накопичені кошти на картках Національного кешбеку.

Після 31 липня 2026 року невикористані кошти на картках Національного кешбеку буде повернуто до державного бюджету відповідно до оновленого порядку.

Водночас програма «Національний кешбек» продовжує працювати у звичному режимі, – зазначається в повідомленні Мінекономіки.

Як повідомляло Інше ТВ, Кошти, накопичені на картках «Національного кешбеку», потрібно використати до 30 червня