Путін перебуває у смертельно небезпечному становищі – на багатьох рівнях.

Про це пише Forbes.

Давайте розглянемо гостроту його скрутного становища, ймовірні результати та потенційні часові рамки.

Через безперервні удари українських безпілотників Крим практично відрізаний від палива. Затор з автомобілів довжиною в багато миль, які намагаються покинути півострів у пік туристичного сезону, створює погану картинку. У росіян є лише один останній канал для постачання палива: Керченський міст – дуже символічний архітектурний об’єкт, який багато разів бомбили, але все ще стоїть. Бензинові вантажівки, що проїжджають через нього, стануть придатною мішенню, обіцяючи масивну вогняну кулю, якщо їх уразять під час удару по мосту. Джерела в українській розвідці кажуть, що такий удар у великих масштабах неминучий.

Ми всі знаємо, як змінився хід подій у війні в Україні, але оптика має таке ж значення, як і реальність на місцях. Коли трапляються настільки катастрофи, що ні Путін, ні російська громадськість не можуть їх ігнорувати, сама реальність змінюється. Уся “варварська” українська авантюра виглядатиме як катастрофа. Путін не може уникнути цькування. Дійсно, коли він навіть не може контролювати оптику, ефект множиться, годинник починає цокати до його кінця. Втрата довіри призводить до втрати легітимності в деспотичному режимі.

Російський військовий блогер Олександр Лунін, ветеран вторгнення в Україну, нещодавно опублікував відео, в якому попереджав про заколот і вимагав особистого телевізійного інтерв’ю з Путіним. Він розповів про секрети, які йому розповіли командири, і які він мав передати Путіну. За останніми підрахунками, відео мало 11 мільйонів переглядів. Потім він опублікував ще одне відео, пом’якшуючи свою позицію, але за ним, у свою чергу, швидко послідувало відео на підтримку від групи солдатів, які погрожували направити зброю на своїх офіцерів. Лунін зараз у в’язниці. Повстання Пригожина яскраво спливає у свідомості громадськості.

Постійно поширюються відео українських ударів по військових, електричних та паливних об’єктах як поблизу Москви, так і у віддалених російських регіонах. Повсюдно плачуть жінки-інфлюенсерки, які не можуть знайти пальне для своїх автомобілів. Тим часом також поширюються відео, на яких чоловіків на російських вулицях силоміць заганяють до армії. Часто з родичами, які намагаються заблокувати автомобілі їхніх викрадачів. Чому самі силовики не служать на передовій – це питання, яке задають на вулицях.

Не забуваймо, що історично відбувалася зміна режимів, і московська імперія двічі розпадалася протягом останнього століття через катастрофічні іноземні військові кампанії – Першу світову війну та вторгнення в Афганістан.

Зі зростанням тиску на Путіна, еліти навколо нього розмірковують про власну долю та знаходять таких, як Олександр Лунін, щоб висловити свої побоювання. Населення може лише зробити висновок, що або Путін несе відповідальність, або еліти навколо нього заважають йому усвідомити та виправити ситуацію. Спочатку вони звинувачуватимуть еліти. Ось чому еліти повстануть ще до того, як це зробить армія – зі страху.

У Путіна є власні підрозділи особистої охорони, включаючи низку силових структур, таких як ФСБ, війська МВС або національну гвардію, а також 30 тисяч співробітників безпосередньої охорони, поліції тощо, які протистоять один одному протягом багатьох років. Громадянська війна між ними – один із можливих сценаріїв.

Швидке вбивство чи показовий процес

При цьому питання про те, як закінчиться правління Путіна, більшою мірою залежить від того, який результат планується. Швидке вбивство Путіна та подальша боротьба за владу означають нейтралізацію загрози на ранній стадії, перш ніж його поплічники зможуть зреагувати. Але це виключає можливість влаштувати показовий процес і зробити його цапом-відбувайлом за всі злочини його правління, тим самим виправдавши інших, що дозволить системі та її елітам залишатися при владі.

Це так званий варіант Чаушеску. Румунський диктатор часів холодної війни був швидко страчений вищим військовим командуванням, тоді як його колишня еліта продовжила керувати країною в рамках номінально демократичної системи.

Про те, що подібні сценарії можливі, свідчить загадкова смерть Сергія Іванова, давнього союзника і друга Путіна, що помер 26 червня у віці 73 років. Іванова також роками вважали ймовірним наступником російського диктатора.

“Подібні інциденти створюють проблеми для Путіна. У міру того, як потенційні суперники швидко усуваються, інші починають відчувати себе в небезпеці й виступати проти нього на випередження”, – пише Forbes.

В умовах зростаючої параної що завгодно може стати тригером, зазначає видання:

“Це можуть бути більш масштабні українські атаки на Москву, нестача продовольства, сепаратистські повстання в таких регіонах, як Татарстан, Башкортостан чи Чечня, вторгнення України до Криму”.

Також важливим фактором залишаються дії Китаю. Якщо Пекін вирішить, що ослаблення Путіна як лідера становить загрозу для його власних інтересів, він може спровокувати його падіння різними способами, наприклад, припинивши військову допомогу або вторгнувшись до Сибіру.

“Дні Путіна полічені. Якщо ця тенденція збережеться або погіршиться, його, ймовірно, повалять протягом трьох років”, – підкреслюється в статті.