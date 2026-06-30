Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на СЕРЕДУ, 1 липня. Погодинні графіки діятимуть з 17:00 до 22:00.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

3.1 – 18:30 – 22:00;

3.2 – 18:30 – 22:00;

4.1 – 16:30 – 18:30;

4.2 – 16:30 – 18:30.

❗️❗️❗️ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут👇

https://off.energy.mk.ua/

У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, ви можете самостійно переглянути причину відключення та орієнтовний час заживлення на нашому сайті – https://www.energy.mk.ua/vidklyuchennya/

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!