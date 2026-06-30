Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на СЕРЕДУ, 1 липня. Погодинні графіки діятимуть з 17:00 до 22:00.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
3.1 – 18:30 – 22:00;
3.2 – 18:30 – 22:00;
4.1 – 16:30 – 18:30;
4.2 – 16:30 – 18:30.
❗️❗️❗️ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!
ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут👇
https://off.energy.mk.ua/
У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, ви можете самостійно переглянути причину відключення та орієнтовний час заживлення на нашому сайті – https://www.energy.mk.ua/vidklyuchennya/
Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!