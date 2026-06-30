Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) «ТАЛІОН» вітчизняного виробництва.

Він може бути як перехоплювачем, так і ударним дроном, зазначають в оборонному відомстві.

Основною сферою застосування комплексу є його використання як літака-камікадзе для перехоплення безпілотних літальних апаратів противника. Пілотування БпЛА може здійснюватися оператором як у ручному, так і в напівавтоматичному режимах.

Окрім виконання завдань протиповітряної оборони («малої ППО»), БпАК «ТАЛІОН» може ефективно залучатися для ураження наземних цілей та інших тактичних завдань у ролі ударного дрона, що робить його функціонал більш універсальним.

Він може працювати як на малих, так і на значних висотах. Це дозволяє полювати практично на всі типи ворожих БпЛА.

Тривале перебування у повітрі дає можливість виконувати функції патрулювання та розвідки.

Завдяки поєднанню функцій перехоплювача повітряних цілей та класичного баражуючого боєприпасу комплекс посилить спроможності українських підрозділів у протидії ворожій безпілотній авіації та забезпечить високу точність ураження обʼєктів у тактичній глибині.

Як повідомляло Інше ТВ, Міноборони допустило до експлуатації 1 000 зразків озброєння з початку року