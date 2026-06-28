На північному сході Франції розбився літак для стрибків з парашутом, унаслідок чого загинули всі 11 людей, які перебували на борту.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

Авіакатастрофа сталася в неділю близько 11:00 поблизу міста Нансі. За словами префекта регіону Мерт і Мозель Іва Сегі, літак “раптово впав” неподалік аеродрому. Люди на землі не постраждали.

На місці працювали рятувальні служби, а родичам загиблих надали психологічну допомогу. Правоохоронці та слідчі встановлюють причини авіакатастрофи й опитують очевидців.