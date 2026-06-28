Верховний суд США найближчими днями завершить поточний термін роботи, ухваливши рішення у семи резонансних справах. Серед них – три, що стосуються президентських повноважень Дональда Трампа, а також справи про виборче законодавство та участь трансгендерних спортсменів у жіночих змаганнях. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

За даними агентства, суд із консервативною більшістю 6 проти 3 має вирішити справи щодо спроб Трампа звільнити члена Ради керуючих Федеральної резервної системи та комісарку Федеральної торгової комісії, а також щодо його указу про обмеження права на громадянство за народженням.

Крім цього, Верховний суд розгляне дві важливі справи, пов’язані з виборами напередодні проміжного голосування у США. Зокрема, йдеться про закон штату Міссісіпі, який дозволяє враховувати поштові бюлетені, отримані протягом п’яти днів після дня виборів, якщо їх було відправлено вчасно.

Також суд має винести рішення щодо законів штатів Айдахо та Західної Вірджинії, які забороняють трансгендерним спортсменкам брати участь у жіночих спортивних командах державних навчальних закладів.