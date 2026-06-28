У неділю, 28 червня, було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Олександровича Кононнікова.

Обставини смерті офіцера з’ясовуються, повідомляє ОК «Південь».

«Правоохоронні органи проводять першочергові слідчі дії, призначено службове розслідування. За попередньою інформацією, ознак насильства не виявлено. Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування.

Командування оперативного командування “Південь” всебічно сприяє роботі правоохоронних органів. Просимо представників медіа та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації й поставитися з повагою до приватності родини загиблого.

Полковник Володимир Кононніков був відданим Україні та військовій справі офіцером, відповідальним командиром, який дбав про особовий склад і потреби свого військового колективу.

Командування та особовий склад оперативного командування “Південь” висловлюють щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Володимира Олександровича.

Світла пам’ять воїну-захиснику», – зазначається в повідомленні.