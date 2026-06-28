На вʼїзд з Польщі в Україну понад 12 годин стоять люди в чергах. Майже 260 автомобілів чекають на пункті пропуску “Краківець – Корчова”. Про це повідомляє УНН.

Водночас у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України попередили про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

На кордоні з Польщею ситуація виглядає так:

«Ягодин» – 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

«Устилуг» – 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» – 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Рава-Руська» – 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Грушів» – 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Краківець» – 0 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» – 0 л/а, 0 автоб., 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Смільниця» – 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Нижанковичі» – 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);