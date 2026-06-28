Росія системно посилює ідеологічний вплив на дітей на тимчасово окупованих територіях України, зосереджуючись на підготовці нинішніх і майбутніх педагогів до пропагандистської роботи.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації, пише ЛБ.

За даними ЦПД, одним із прикладів такої діяльності стала наукова конференція, присвячена “історико-духовним цінностям”, яка відбулася в так званому “Азовському державному педагогічному університеті ім. Осипенко” в окупованому Бердянську.

У Центрі зазначають, що це є частиною довгострокової стратегії Кремля, спрямованої на закріплення контролю над окупованими територіями не лише військовими методами, а й через формування світогляду місцевого населення.

“Російське керівництво усвідомлює, що втримати окуповані території лише за допомогою армії неможливо. Справжнє утвердження загарбницьких намірів вимагає “окупації умів” місцевого населення”, – наголосили у ЦПД.

У відомстві підкреслюють, що найуразливішою ціллю такої політики є діти, адже їхній світогляд ще формується і значною мірою залежить від впливу вчителів.

За оцінкою Центру, подібні заходи перетворюють педагогічні виші на осередки ідеологічної підготовки, а вчителів – на інструмент російської пропаганди.