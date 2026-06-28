Будь-який план завершення війни, розроблений без України, приречений на смерть, зазначив очільник МЗС.

Якщо “дух Анкориджа” й існував колись, то зараз він мертвий. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише Кореспондент.

“Росіяни полюбляють говорити про “дух Анкориджа”. Як і у випадку з будь-яким духом, ніхто достеменно не знає, що це таке. Але росіяни вірять у нього і вважають, що всі інші теж повинні в нього вірити. Реальність дає зрозуміти одне: якщо “дух Анкориджа” й існував колись, то зараз він, точно, мертвий”, – написав він.

Сибіга наголосив, що для “Росії урок Анкориджа полягає в тому, що будь-який мирний план, розроблений без України, приречений перетворитися на дух і зникнути. Москві час перестати вірити в духів і натомість відреагувати на серйозні пропозиції України сісти за стіл переговорів і покласти край війні”.

“Чим довше Путін відмовляється визнати реальність, що він ніколи не досягне жодних цілей на полі бою, тим гірше ставатиме для Росії”, – резюмував міністр.