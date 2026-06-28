Кремль щосили реагує на посилення кампанії атак українських безпілотників, які проникають все глибше в Росію, вражаючи ключові об’єкти з виробництва озброєння, знищуючи дедалі більшу частину нафтопереробних потужностей та спричиняючи дефіцит палива по всій країні.

Тільки цього тижня рої українських безпілотників вразили нафтові об’єкти по всій Росії, а також завод напівпровідникових приладів ВЗПП-С, головного виробника компонентів для російських балістичних ракет у Воронежі, Центр супутникового зв’язку Дубна під Москвою та хімічний завод, який є ключовим для виробництва російських боєприпасів у Тулі, пише The Washington Post.

В окупованому Росією Криму українські удари спричинили постійні перебої з електропостачанням по всьому півострову, а продаж палива було призупинено, що змусило встановлену Росією в п’ятницю встановлювати надзвичайний стан.

Уряд президента Володимира Путіна провів екстрене засідання на початку цього тижня щодо ескалації паливної кризи після того, як виробництво бензину впало на 25 відсотків по всій Росії протягом тижня з 15 по 21 червня та змусило десятки регіонів запровадити нормування.

Оскільки зростає нервозність через ослаблення позицій Росії та очевидну зміну тону президента Дональда Трампа щодо Москви, російські акції впали більш ніж на 13 відсотків з початку червня — найбільше падіння ринку з вересня 2022 року, коли український контрнаступ змусив Росію відступити з великої частини стратегічної території на північному сході України.

«Існує стан повної невизначеності», — сказав один колишній високопоставлений російський фінансовий чиновник, який, як і інші, говорив на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні питання безпеки. «Є відчуття, що доброго кінця цьому не видно».

Останні напади відбулися після драматичного нападу на Москву минулого тижня, який поширив клуби чорного диму над столицею, коли її головний нафтопереробний завод загорівся, зупинивши виробництво, можливо, до наступного року.

Дим піднімається з нафтопереробного заводу після атаки українського дрона в Москві. (Соціальні мережі/Reuters)

Зростання кількості українських ударів та погіршення геополітичних перспектив після того, як Трамп припустив, що він може ще більше посилити санкції проти Москви та похвалив президента України Володимира Зеленського, є «серйозними тривожними дзвінками», сказав російський науковець, близький до високопоставлених російських дипломатів.

Трамп також підписав декларацію на підтримку територіальної цілісності України разом з європейськими лідерами на саміті “Великої сімки” у Франції на початку цього місяця.

Тим часом різке падіння ціни на російську нафту до рівнів, які востаннє спостерігалися до війни Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану, посилює тривогу та “було неочікуваним для російської економіки”, сказав науковець, особливо в той час, коли російські чиновники терміново шукають додаткові джерела фінансування для збільшення військових витрат.

“Все залежить від того, наскільки ми зможемо обмежити українські удари по російській території та як швидко ми зможемо створити системи протиповітряної оборони проти атак дронів”, – додав російський науковець, відзначаючи заяви Зеленського про те, що Україна має намір продовжувати посилювати атаки, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів. “Люди більше не почуваються в безпеці. … Війна стукає в наші двері”.

У Криму настає паніка, сказав один московський бізнесмен, також на умовах анонімності через страх помсти. “Усі хочуть піти пішки або на велосипедах, як тільки можуть. Будуть проблеми з їжею. Ніхто не може постачати”.

Також зростають питання щодо очевидної нездатності російських військових передбачити різке покращення можливостей України щодо безпілотників та розробити контрзаходи.

«Зрозуміло, що систем протиракетної оборони недостатньо для захисту нашої інфраструктури», – сказав московський бізнесмен. «Здається, ніхто не знає, що робити, щоб збільшити виробництво. Це жахлива ситуація, якої Путін та його найближче оточення, схоже, не очікували. … Вони не підготувалися до тривалої війни, ані не готові до загрози безпілотників».

Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія Євразія, сказала, що відсутність підготовки типова для надзвичайно фрагментованої системи з низькою координацією між різними гілками влади, незважаючи на домінуючу роль Путіна.

«Це вічна проблема російської влади», – сказала Станова, додавши, що ситуація є «серйозним випробуванням для російської економіки та населення. Але питання в тому, чи має влада план дій або розуміння того, як з цим боротися».

Європейські чиновники заявили, що одним із факторів, схоже, було небажання високопосадовців Росії ділитися поганими новинами з Путіним. «Люди просто пропустили це», – сказав один європейський чиновник. «Навіть якщо хтось попереджав про це, це не дійшло до людей на високому рівні. Те саме відбувається з початку війни, але тепер біль ще більший».

Зеленський заявив у середу, що Росія перенаправляє системи протиповітряної оборони, щоб надати пріоритет захисту Москви, резиденції Путіна на Валдаї та Керченського мосту, ключового маршруту постачання, що з’єднує окупований Крим з Росією.

Одразу перевірити твердження Зеленського не вдалося. У четвер президент України заявив, що схвалив «40-денну операцію впливу… проти держави-агресора, спрямовану на те, щоб змусити її припинити війну».

Публічно російські чиновники намагалися применшити вплив українських ударів. На зустрічі з Путіним для обговорення паливної кризи на початку цього тижня віце-прем’єр-міністр Росії Олександр Новак заявив президенту, що ситуація на внутрішньому ринку палива «непроста, але контрольована».

Тим часом міністр фінансів Росії Антон Сілуанов заперечив, що криза спричинила величезний сплеск цін на бензин. «Якщо вони взагалі зросли, то незначно», – сказав Сілуанов журналістам.

Але він наполягав, що те, що він назвав «терористичними атаками» України, не вплине на ситуацію на передовій, і стверджував, що російські війська продовжують наступ.

Однак за лаштунками зростає паніка.

У листі до Путіна, який просочився до російської газети «Коммерсант», голова «Роснефти», найбільшої російської нафтової компанії, Ігор Сечін, назвав розмір збитків, завданих російським нафтопереробним заводам, «безпрецедентним».

Уряд розглядав можливість повної заборони на експорт дизельного палива, щоб компенсувати дефіцит, мовчазно визнаючи, що збільшити виробництво ніде неможливо.

Автомобілі вишикувалися в чергу на заправці в Москві в середу після того, як минулого тижня виробництво бензину впало на 25 відсотків по всій Росії. (Ігор Іванко/AFP/Getty Images)

Станова сказала, що схильність російських чиновників демонструвати байдужість перед обличчям проблем посилює ці проблеми. «Вони завжди схильні применшувати проблеми та зменшувати їхню важливість, а також більше зосереджуватися на досягненнях», – сказала вона.

«Подивимося, як уряд впорається з паливною кризою», – додала Станова. «У деяких регіонах вона катастрофічна».

Погіршення фінансової ситуації посилює тривогу в Москві, оскільки чиновники Міністерства фінансів поспішають знайти способи фінансування постійно зростаючих військових витрат.

Минулого тижня уряд проштовхнув поправки до бюджетного кодексу, які дозволять Міністерству фінансів витрачати та позичати більше коштів без офіційного схвалення парламенту.

Ще до того, як ціни на російську нафту — основне джерело доходів Росії — різко впали до 50 доларів за барель після угоди про припинення вогню між Іраном та Сполученими Штатами, дефіцит федерального бюджету Росії стрімко зростав, перевищуючи 3,8 трильйона рублів (48 мільярдів доларів), запланованих на весь 2026 рік.

До кінця травня дефіцит досяг 6 трильйонів рублів (83 мільярди доларів), що більш ніж удвічі перевищує рівень минулого року. «Бюджет трясеться», — сказав один російський чиновник. «Дефіцит величезний, а суверенний фонд багатства майже вичерпаний».

Колишній високопоставлений фінансовий чиновник заявив, що було явно прийнято рішення про збільшення запозичень, зокрема шляхом випуску більших обсягів державних облігацій — захід, за його словами, ще більше розпалить інфляцію, навіть попри те, що центральний банк стверджує, що буде контролювати зростання цін за допомогою високих процентних ставок, які зараз складають 14,25 відсотка.

У бізнес-спільноті зростають побоювання, що уряд може спробувати отримати доступ до заощаджень населення для підтримки російської військової машини.

«Уряд може спробувати забрати гроші будь-якими способами», – сказав московський бізнесмен. «Усі думають про те, як вивести свої гроші та піти».

Побоювання загострилися цього тижня, коли Геннадій Зюганов, давній лідер Комуністичної партії, відкрито закликав у парламенті «мобілізувати» близько 130 трильйонів рублів, що зберігаються підприємствами та фізичними особами на банківських рахунках, для вирішення економічних та бюджетних проблем Росії.

«Ці гроші не інвестуються у виробництво чи щось інше – навіть у перемогу», – сказав Зюганов. «Цю проблему можна вирішити швидко. Якби я був президентом, я б зробив це одним указом. У воєнний час він має на це право – він є верховним головнокомандувачем».

Крім того, міністерство фінансів готує законодавство, яке потенційно дозволить йому отримати доступ до близько 40 мільярдів доларів пенсійних заощаджень, що зберігаються в приватних фондах.

З огляду на те, що бізнес стиснутий високими процентними ставками, різким зростанням цін на пальне та падінням доходів через зупинку економіки, загальні перспективи погіршуються. «Неминуче, що кількість дефолтів зростатиме», – сказав московський бізнесмен.

Однак наразі аналітики та чиновники стверджують, що Путін навряд чи піддасться зростаючому тиску, а натомість прагнутиме ескалювати власну бомбардувальну кампанію Москви у відповідь – позиція, яка посилює занепокоєння серед російської еліти.