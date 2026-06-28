-Україна — молода держава давнього народу. Цю нашу рису відображає Конституція України — 30-річний документ, що спирається на багатовікову традицію державотворення, – так привітала українців прем’єрка.

Основний Закон тридцять років тому визначив вибір українців мати суверенну, демократичну, правову державу. А віднедавна ще й закріпив наш незворотний рух до повноправного членства у Європейському Союзі.

Дякую нашим Захисникам і Захисницям, які щодня відстоюють цей вибір.

Дякую кожному і кожній з мільйонів українців, які своєю щоденною працею зміцнюють державу.

З Днем Конституції України!