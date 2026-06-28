У квітні 2026 року із російського полону вдалося повернути бійців, серед яких вперше за тривалий час були ті, кого утримували на території Чечні.

Попри те, що Кадиров купляє українських військових у РФ, аби обмінювати їх на чеченців, українці з Грозного потрапляють в обмінні списки вкрай рідко. Суспільне Новини вирішило з’ясувати, чому українців з Чечні важче повернути, яка кількість військовополонених може перебувати у полоні на території Чечні та в яких умовах їх утримують.

У цьому відео історії тих, хто уже повернувся з Чечні.