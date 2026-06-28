-Тридцять років тому створено Основний Закон України, за яким ми живемо донині. Сьогодні Конституція – це наш безпековий устрій.

Наша сила в єдності і в людях, для яких демократія є не просто словом, а способом виживання. Ми довели: коли під загрозою існування нації, саме людяність стає нашою головною зброєю. Ми воюємо за право бути собою.

За ці три десятиліття Україна пройшла шлях до Конституції як реального фундаменту оборони. Ми стали міцнішими.

Дякую кожному, хто не чекає на вказівки, а просто робить свою роботу: захищає, тримає стрій і працює на захист держави.

З Днем Конституції!

Слава Україні!