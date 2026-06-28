Кількість загиблих внаслідок потужного подвійного землетрусу у Венесуелі катастрофічно збільшилася. Станом на вечір 27 червня офіційно підтверджено смерть понад 1400 людей.

Про це пише BBC.

За останніми офіційними даними, кількість жертв серії підземних ударів зросла до 1430 осіб. Ще щонайменше 3238 людей отримали травми різного ступеня тяжкості та потребують невідкладної медичної допомоги.

Також, після основних землетрусів, сейсмологи зареєстрували вже 430 афтершоків.

Зокрема, урядовці просять людей утриматися від поїздок до штату Ла-Гуайра, який зазнав найбільшого удару стихії.

Пошуки тривають. Виконувачка обов’язків президента Делсі Родрігес заявила на нічному брифінгу, що вона все ще має «віру та надію», що тих, хто вижив, буде врятовано.

Родрігес також заявила, що 60% електропостачання було відновлено в найбільш постраждалому штаті.

Країни світу продовжують надсилати рятувальні місії до Венесуели. Система координації ООН показує, що було розгорнуто щонайменше 20 міжнародних рятувальних команд, ще 32 мобілізовані.

Кількість зниклих безвісти невідома: Голова ООН з питань допомоги Том Флетчер повідомив AFP, що їх може бути більше 50 000. Зовнішній вебсайт, який дозволяє венесуельцям самостійно повідомляти про зникнення своїх близьких, на момент написання статті отримав повідомлення про близько 68 000 зниклих безвісти людей. За повідомленнями, близько 13 000 осіб знайдено, але оскільки вебсайт покладається на те, що люди активно повідомляють про зникнення безвісти та знаходять людей, справжня цифра є невизначеною.