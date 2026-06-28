Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 400 970 (+1 250) осіб
танків – 12 063 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 844 (+9) од.
артилерійських систем – 44 920 (+63) од.
РСЗВ – 1 901 (+2) од.
засоби ППО – 1 454 (+7) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 754 (+14) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 500 (+1 889) од.
крилаті ракети – 4 790 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 113 135 (+501) од.
спеціальна техніка – 4 360 (+7) од.
Дані уточнюються.