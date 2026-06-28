Влітку під час прогулянок із собакою краще бути уважним — є одна неприємна річ, про яку багато хто навіть не думає: сухі колоски трави. Вони виглядають безневинно, але насправді можуть серйозно нашкодити тварині.

Про це розповіла кінологиня Марина Бойко у соцмережі TikTok, передає ТСН.

За її словами, ці рослини можуть становити серйозну загрозу для здоров’я тварин, оскільки легко впиваються в шкіру та здатні мігрувати під нею, спричиняючи запалення.

«Це називається устюг або остюг, або колосок — без різниці. Вона росте скрізь і дуже небезпечна для ваших собак. Якщо собака гуляє там, де є ця суха трава, обов’язково після прогулянки перевіряємо між пальчиками, під пахвами», — пояснила Марина Бойко.

Кінологиня наголосила, що особливу увагу слід приділяти довгошерстим собакам та обов’язково оглядати вуха, лапи й інші ділянки тіла після прогулянок.

«Якщо собака дуже сильно чхає після прогулянки — одразу йдемо до ветеринара, бо ця „стрілочка“ може увійти в шкіру і почати мігрувати під нею. Самостійно витягнути її вже неможливо», — додала фахівчиня.

Вона також закликала власників тварин бути максимально уважними під час вигулу в місцях, де росте суха трава, особливо у спекотний сезон.

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Кінологиня розповідала, що навіть невеликі собаки можуть бути зовсім не простими у вихованні — інколи вони виявляються складнішими за великі породи. Серед таких вона назвала німецького ягдтер’єра.

За її словами, ягдтер’єр — мисливська порода, яку вивели в Німеччині ще у 1930–1940-х роках. Собак спеціально розводили для роботи в різних умовах — на землі, у воді та навіть у норах. Через це у них дуже сильні інстинкти та виражена мисливська поведінка.

Вона зазначала, що саме ці якості й роблять породу складною для виховання, адже собаці часто важко концентруватися на людині та її командах.

«Найскладніша порода собак, з якою мені доводилося працювати, — це ягдтер’єр. І справа не лише у сильних інстинктах, а й у тому, що їм складно зосереджуватися на людині», — пояснила Марина Бойко.

Також вона наголосила, що багато людей помилково обирають цю породу через компактний розмір і зовнішність, не враховуючи її характер і робочі якості. Фахівчиня закликала майбутніх власників ретельно вивчати особливості породи перед тим, як заводити собаку.

Окрім того, зоопсихолог і кінолог Віталій Новик розповів, чому собака тягне повідець під час прогулянки та як відучити його від цієї звички без спеціальних гаджетів.

За його словами, така поведінка часто виникає через відсутність правильно вибудуваних правил між собакою та власником, а також через надмірні подразники на вулиці, які тварина намагається «дістатися» першою.Фахівець зазначає, що важливо ще вдома навчити собаку базовим межам і реакції на заборону.

«Коли ви кажете собаці „ні“, ви формуєте зрозумілі правила взаємодії. Саме це починає працювати і в повсякденній поведінці», — пояснив Віталій Новик.

Він додав, що якщо послідовно реагувати на небажану поведінку та не заохочувати тягнення повідця, собака поступово звикає й починає краще реагувати на команди під час прогулянок.