Напевно, цього літа особливо погано спиться вночі через спеку та духоту. Хочеться засунути голову в холодильник. Але це не обов’язково робити.Тому що є багато корисних лайфхаків, які допоможуть заснути, пише ТСН.

Зачиніть вікна. Так, все правильно — не відчиняйте, а зачиняйте вікна. Саме зачинені вікна й штори допоможуть зберегти свіже повітря й комфортну температуру в кімнаті.

Покладіть постіль у холодильник, краще у морозильну камеру на декілька хвилин перед тим, як лягати спати.

Візьміть грілку, заповніть її прохолодною водою, заморозьте її, а потім візьміть у ліжко.

Використовуйте бавовняну та лляну тканину, користуйтеся бавовняними піжамами та бавовняною постіллю. Цей матеріал найбільше «дихає».

Спробуйте спати на підлозі — там набагато прохолодніше.

Спіть у мокрих шкарпетках або навіть у вологій футболці.

Займайтесь спортом зранку, а не ввечері, щоб перед сном тіло зайвий раз не нагрівалося.

Щоб знизити температуру тіла, приймайте ввечері теплий душ. Якщо митися у холодній воді, тіло зреагує на раптові зміни температури, виділяючи тепло.

Якщо є вентилятор, покладіть місткість з льодом перед вентилятором, щоб в кімнаті охолодити повітря.

Перед сном вимкніть усі електричні прилади в спальні — від розеток йде тепло.

Пийте багато води впродовж дня, але не вживайте її багато на ніч, щоб сон не переривався походами до туалету.

Перед тим, як лягати в ліжко, змочіть зап’ястя та ноги холодною водою.

Відмовтеся від алкоголю й білкової їжі перед сном. Алкоголь на ніч призводить до зневоднення організму, білкові продукти пришвидшують метаболізм, що може сприяти підвищенню температури тіла.

Спати з кимось поруч влітку — це не так комфортно, як взимку. Самотній сон спекотної ночі — набагато надійніший спосіб виспатися.

На вечерю, щонайменше за три години до сну, можна їсти гостру їжу — вона посилює пітливість, і це охолоджує тіло.

Зробіть собі холодний компрес і покладіть його на лоб, щоб швидше заснути.