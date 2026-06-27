Минулих вихідних мешканка Рівного Юлія Телефюк із сім’єю поїхала купатися на Світязь, а за три дні в її чоловіка на тілі з’явилися червоні плями на тулубі, а ще на руках і ногах.

“Свербіж був сильний, – розповідає жінка BBC News Україна. – Спочатку на вигляд це було схоже на укус комарів, але після ночі стало зрозуміло, що це не так”.

Жінка переймалася, щоб висип не виник і в сина – 9-місячного немовляти, ради якого батьки і поїхали на мілкий піщаний пляж. Але все обійшлося – висип його не зачепив, так само як і саму Юлію.

Та все ж це не поодинока історія.

У соцмережі Threads можна знайти десятки дописів із подібними історіями зі Світязя та інших Шацьких озер у Волинській області.

Люди, які побували там на відпочинку на вихідних 20-21 червня, публікують фото себе і своїх рідних, яких обсипало чимось, що на вигляд як червоні прищі чи плямки.

“Всі чешуться на Світязі, і в мене сьогодні почалося”, – пишуть одні користувачі. “Хто був, розкажіть, що там відбувається насправді?” – питають інші.

Подекуди також з’являються дописи із повідомленнями про появу мертвих риб на березі озер Шацького національного парку.

Попереду ще одні спекотні вихідні, коли по всій Україні обіцяють спеку вище +30°C, а озеро Світязь – одне із найбільш популярних і улюблених місць для відпочинку українців.

Тому багато відпочивальників непокояться – що ж це за загадковий свербіж та чи безпечно купатися у цій місцевості.

Усе через спеку

Поява загиблих риб на березі та скарги на свербіж пов’язані.

І до першого, і до другого явища призвела спека, відповіли на запит ВВС News Україна у Шацькому національному парку.

Спеціалісти підтвердили, що в урочищах Дуга, Лука та Гряди на берегову лінію дійсно винесло поодинокі загиблі рибини.

Це дрібні види, переважно канадський сомик, пояснюють в службі державної охорони та наукового відділу парку.

Підпис до фото,Канадський сомик може виглядати ось так

До цього призвела “стійка висока температура повітря”, через яку мілководна прибережна зона Світязя, де сонячне світло проникає до самого дна, інтенсивно прогрілася.

Зазвичай температура озера Світязь не перевищує +18-23°C, розповідають на сайтах місцевих баз відпочинку, але температура води на мілководді може бути значно тепліша.

За таких умов рівень розчиненого у воді кисню стрімко знижується та викликає явище сезонної задухи, відповів на запит BBC News Україна Леонід Чубай, перший заступник директора зі збереження і відтворення природних екосистем Шацького національного парку.

Риби, які живуть на мілководді та тримаються берега, от як канадський сомик, “є найбільш чутливими до дефіциту кисню”, каже Чубай.

Втім, масштабного або токсичного мору риби на водоймі спеціалісти парку не зафіксували.

“Свербіж плавців”

Скарги на появу висипу та свербежу на шкірі після купання пов’язані із сезонним природним явищем – церкаріозом, відповіли в парку.

Підпис до фото,Ось такі дописи із фотографіями висипки з’являються у соцмережах

У народі це явище ще називають “свербіж плавців” або “свербіж купальників”.

Церкаріоз викликають мікроскопічні личинки гельмінтів водоплавних птахів – церкарії.

Вони розвиваються у молюсках, черевоногих равликах, що мешкають у прибережній рослинності, а у занадто теплій воді личинки масово виходять у воду, пояснює Чубай.

“Це явище характерне для більшості чистих прісноводних водойм Європи у період тривалого температурного максимуму”, – додає перший заступник.

Коли такі личинки, церкарії, намагаються проникнути під шкіру людини, вони “миттєво гинуть, викликаючи звичайну місцеву алергічну реакцію – почервоніння, дрібні пухирці, свербіж”.

Це “не становить загрози внутрішнього зараження чи тривалого захворювання”, запевняють у парку.

Коли температура піде на спад та почнуться дощі, пояснюють там, активність личинок “повністю припиниться”.

Із падінням температури стане добре й канадським сомикам – “температурний баланс водойми та рівень кисню швидко відновляться, а подібні природні прояви повністю припиняться”.

Але як припинити чухатися?

Юлія Телефюк каже, що у медпункт вона з чоловіком не зверталася. За освітою жінка медсестра, каже, “не було потреби”.

“Перші три ночі свербіж був жахливий, – каже жінка. – І зараз (через чотири дні після відпочинку – Ред.) плями досі є та на вигляд такі ж, але вже без дискомфорту”.

ВВС News Україна поспілкувалася ще з однією людиною, яка була на озерах на минулих вихідних – її чоловіка і дитину обсипало.

Підпис до фото,Шацькі озера

У понеділок сімейна лікарка, за її словами, виписала протиалергічні препарати і на п’ятий день плями не до кінця, але все ж зійшли.

Дерматологиня Любомильського територіального медичного об’єднання Наталія Смітюх у коментарі місцевому виданню “Район Шацьк” зазначила, що крім церкаріозу, подібну реакцію на тілі можуть викликати, наприклад, цвітіння кропивки чи банальна реакція на укуси комах.

Щоб дізнатися точну причину – варто звернутися до лікаря.

Та якщо з вами це вже сталося чи ви плануєте їхати на Шацькі озера, пояснила лікарка, варто покласти в аптечку протиалергічні препарати.

Після купання в озері вона також обов’язково радить прийняти душ, а раз вже обсипало – краще перестати купатися.

За її словами, може допомогти і крем проти засмаги – якщо нанести його перед заходом у воду, він може створити на шкірі додатковий захисний бар’єр, який суттєво перешкоджає контакту паразитів зі шкірою.

Чи безпечно їхати на Світязь сьогодні

Телефюк каже, що раніше її сім’я часто їздила на Світязь – це неподалік, і пляж якраз підходить для дитини.

Подібна ситуація сталася із її рідними вперше, і через дитину вона остерігається їхати знову, зізнається жінка.

Але Шацький національний парк наголошує – із водою все добре.

Після масових скарг на висип після купання їхні спеціалісти вкотре перевірили безпечність води й лабораторні дослідження підтвердили, що вода відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Підпис до фото,Парк опублікував результати лабораторних досліджень, які підтверджують, що вода не забруднена

Воду дослідили в місцях масового відпочинку Шацьких озер: на пляжі “Куточок рибалки”, в зоні “Незабудка”, урочищі Ляповому і Тополиному, в озері Світящь та Пісочному.

Поява подразнень не свідчить про забрудненість води, запевняють спеціалісти.