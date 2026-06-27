У Головному управлінні муніципальної поліції Зеленої Гури polsatnews.pl пояснили, що служба отримала матеріал, що містить допис, опублікований в Інтернеті, у якому нібито лунали погрози на адресу президента Польщі.

«Отримавши інформацію про опублікований контент, співробітники кримінальної поліції негайно встановили місцезнаходження чоловіка», – сказала представниця поліції, додавши, що підозрюваний – 36-річний громадянин України.

Він погрожував смертю Каролю Навроцькому. 36-річного українця заарештовано.

«Співробітники кримінальної поліції вчора заарештували 36-річного чоловіка, який публічно погрожував президенту Польщі в Інтернеті», – дізналися ми від молодшої асистентки Баран.

У суботу чоловіка доставили до прокуратури. «36-річному чоловікові, ймовірно, буде пред’явлено звинувачення в образі конституційного органу Республіки Польща у зв’язку з погрозами на адресу Президента Республіки Польща», – пояснив молодший асистент Баран.

Ця дія є порушенням статті 226 Кримінального кодексу. Карається штрафом або позбавленням волі на строк до двох років.