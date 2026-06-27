Тривала та витончена війна з використанням безпілотників України вивела з ладу нафтопереробні заводи, порушила баланс шальків на полі бою та вперше за чотири роки бойових дій донесла до деяких росіян усі наслідки війни.

З огляду на високу впевненість українців та труднощі Росії з забезпеченням паливом своїх міст та постачанням постачання для своїх військ, президент Володимир Зеленський заявляє, що розпочинає «40-денну операцію впливу», щоб змусити Москву підписати мирну угоду.

Через кілька годин після заяви Зеленського у четвер відбулася одна з найбільших атак безпілотників за всю війну, спрямована проти 12 регіонів Росії, а також окупованого Криму, пише Axios.

Російська влада заявила, що було перехоплено щонайменше 660 українських безпілотників. Повідомлялося про вибухи на хімічному заводі в Тульській області.

Це сталося через тиждень після потужного вибуху на найбільшому московському нафтопереробному заводі, який наповнив небо чорним димом. Повідомляється, що мешканці сховалися в підвалах і вийшли під «чорний дощ» у деяких частинах міста. За словами джерел Reuters, нафтопереробний завод, ймовірно, залишатиметься поза межами роботи до 2027 року.

Цього тижня, серед інших цілей, було уражено щонайменше ще три російські нафтопереробні заводи. Оголошення Зеленським про 40-денну операцію свідчить про те, що попереду ще багато чого.

«Якщо Україна горітиме, ваша Москва теж буде горіти», — сказав Зеленський, поки вирувала пожежа на нафтопереробному заводі.

«[Для Росії] існує багато труднощів, і все тому, що Путін відмовляється припинити свою війну та вислухати наші пропозиції щодо зустрічі, справжніх переговорів та гідного миру», — сказав він на початку цього тижня.

Путін, зі свого боку, наполягає на тому, що Росія готова до мирних переговорів — на її умовах. На початку цього місяця він визнав, що удари українських безпілотників завдають певної шкоди, але сказав, що вони не зможуть розділити суспільство.

«Удари по цивільній інфраструктурі — на що вони спрямовані? Дестабілізувати суспільство… створити відчуття невизначеності щодо дій російських збройних сил», — сказав Путін цього тижня.

Президент Трамп, який зустрівся із Зеленським на саміті G7 минулого тижня та перед цим поговорив з Путіним, зазначив, що Україна зараз «досить добре справляється» у війні.

Двоє чиновників, які були присутні на саміті, заявили, що Трамп висловив розчарування Путіним і навіть натякнув, що може відмовитися від «Анкориджських домовленостей», згідно з якими США погодилися на вимогу Росії контролювати Донбас за будь-якою угодою.

«Трамп скептично ставився до всього, що стосувалося Путіна, і говорив про тиск на Росію, але інші лідери не вірять, що він насправді щось з цим зробить», – сказав один чиновник Axios.

Дипломатія під керівництвом США щодо України зайшла в глухий кут через поєднання війни в Ірані та розчарувань після провалу кількох попередніх раундів.

Незрозуміло, чи може кампанія Зеленського з використанням дронів насправді надати новий імпульс мирним переговорам. Хоча це посилює тиск на Москву, деякі аналітики стверджують, що це посилить настрої в Росії щодо того, що з Україною потрібно боротися і її потрібно перемогти.

Вплив ударів України на великі відстані, здається, найбільш гострий в окупованому Росією Криму, де влада припинила всі продажі палива та в п’ятницю оголосила надзвичайний стан.

Україна завдала ударів по електростанціях у Криму та транспортних сполученнях, що з’єднують півострів з Росією.

Україна також використовує безпілотники для порушення ліній постачання російських військ на фронті.

Російські війська продовжують намагатися просуватися на сході України, але прогрес повільний, а кількість жертв висока.

Нагадаємо, перед тим Рубіо спростував будь-які домовленості між США та РФ на Алясці (ВІДЕО)