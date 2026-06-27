Під час українсько-нордичної конференції DIH Naval Forge 2026 українська компанія «Аварід» представила морський безпілотник MOBIDIK, який може, зокрема, оснащуватися далекобійними дронами класу middle strike та ракета-дроном.

Про характеристики нового безпілотного катера «Мілітарному» розповів керівник підприємства.

Заявлено, що новий морський безпілотник має шість модифікацій, які вже реально існують та використовуються.

«Борт, який ви зараз бачите, є функціональним виробом, який уже використовується… Наразі, думаю, про нас з’явиться більше інформації вже після того, як ми передамо свої борти і вони виконуватимуть бойові завдання», — розповів він.

Дрон забезпечує автономність роботи до 120 годин, дальність ходу — до 1400 кілометрів, максимальну швидкість — до 65 кілометрів на годину та зберігає морехідність за хвиль заввишки до 1,2 метра.

Версія MD-1 передбачає оснащення п’ятьма дронами-перехоплювачами літакового типу для створення морського рубежу ППО. Версія MD-2 має аналогічне призначення, однак передбачає використання восьми дронів-перехоплювачів квадрокоптерного типу.

Морський безпілотник MOBIDIK у версії MD-2. Стоп-кадр з відео Мілітарний

Версія MD-3 передбачає інтеграцію ударних дронів типу middle strike MORRIGAN власного виробництва компанії для ураження кораблів, прибережних об’єктів і засобів розвідки на середній дистанції.

Версія MD-4 слугує платформою для запуску реактивного ударного безпілотника, призначеного для ураження високопріоритетних цілей на стратегічній дальності.

MD-5 оснащений кулеметно-ракетним озброєнням та призначений для ураження повітряних і надводних цілей. Зокрема, він може нести дві ракети Р-73, AIM-9 або їхні аналоги, а також бойовий модуль із великокаліберним кулеметом Browning M2.

Версія MD-6 є штурмовою платформою, що одночасно виступає носієм ударних FPV-дронів і оснащена бойовою частиною вагою 300 кілограмів для ураження великих надводних цілей та припортової інфраструктури.

Заявлено, що наразі компанія вже завершила розробку морських безпілотників і переходить до кодифікації та серійного виробництва.

Виступ посола Данії Томаса Лунд-Сьоренсена під час DIH Naval Forge. Фото Defense Innovation Highway

Нагадаємо, що під час конференції DIH Naval Forge 2026 учасники двох закритих панельних дискусій обговорили тактичні проблеми та нові підходи до застосування морських безпілотних систем. Військові наголосили на необхідності створювати безпілотні катери, які зможуть виконувати різні завдання, працювати в кількох доменах і діяти в умовах постійної протидії противника.