США вдарили по іранських військових об’єктах. Раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Тегеран у порушенні угоди про припинення вогню.

Про це повідомило Центральне командування США, передає Громадське.

«26 червня сили Центрального командування США завдали ударів по Ірану в якості рішучої відповіді на вчорашню атаку на торгове судно, яке проходило через Ормузьку протоку», — йдеться в заяві.

У Центральному командуванні відзвітували про удари по іранських сховищах ракет і безпілотників, а також по прибережних радіолокаційних станціях.

Раніше CBS News із посиланням на неназваного американського чиновника писало, що іранський КВІР атакував безпілотником комерційне судно під прапором Сінгапуру в Ормузькій протоці.

Це згодом підтвердив Дональд Трамп. Він заявив, що Тегеран вдарив дронами по суднах в Ормузькій протоці та звинуватив Іран у порушенні угоди про припинення вогню.

«Невиправдана агресія іранських збройних сил проти торгового судноплавства є явним порушенням режиму припинення вогню. Крім того, небезпечна поведінка Ірану підриває свободу судноплавства в умовах, коли через цей життєво важливий міжнародний торговельний коридор проходить дедалі більше товарних потоків», — додали у Центральному командуванні США.

Нагадаємо, 14 червня США та Іран досягли мирної угоди. Угода передбачає зняття Сполученими Штатами блокади портів Ірану, тоді як Тегеран має дозволити прохід нафтових танкерів Ормузькою протокою, рух через яку був порушений після ударів США та Ізраїлю 28 лютого.

Вже 21 червня країни провели перший раунд перемовин у Швейцарії та узгодили дорожню карту, за якою протягом 60 днів мають досягти остаточної мирної угоди.