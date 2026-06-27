На URC 2026 міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та представники банківського сектору підписали Лист про наміри щодо розвитку Human Capital Resilience Charter.

Про це повідомляє Мінекономіки, передає Інше ТВ.

Документ підписали Наталія Гуріна, голова правління Райффайзен Банку, Лоран Дюпуш, голова правління UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Родіон Морозов, в. о. голови правління АБ «УКРГАЗБАНК», Сергій Черненко, голова правління ПУМБ та Олена Зубченко, заступниця голови правління Sense Bank.

До заходу також долучилися Соня Джордан-Кірван, директорка з питань гендерної рівності та економічної інклюзії ЄБРР, та Йоганна Гордмарк, керівниця українського напряму Folke Bernadotte Academy.

Хартія стійкості людського капіталу була започаткована рік тому на URC як платформа для просування відповідального роботодавства, інклюзивного ринку праці та розвитку людського капіталу в умовах війни та відновлення. Перший рік став етапом формування спільного бачення та розроблення механізмів її реалізації. Тепер міністерство та бізнес переходять до практичного етапу — створення інструментів, які допоможуть компаніям впроваджувати принципи Хартії у щоденну роботу.

«Цей рік став періодом формування бачення та механізмів її реалізації. Сьогодні ми переходимо до дії — створюємо інструмент, який допоможе бізнесу впроваджувати принципи Хартії на практиці. Для нас важливо, що до хартіі приєднуться представники банківського сектору. Банки є одними з найбільших роботодавців країни, працюють у всіх регіонах і мають значний досвід у розвитку команд, підтримці працівників, інклюзії та адаптації до кризових умов», — зазначила Дарія Марчак.

У межах Хартіі планується створити HCR Toolkit Library — бібліотеку практичних рішень для роботодавців. Вона включатиме інструменти з інтеграції ветеранів, розвитку інклюзивного середовища, навчання і професійного розвитку працівників, підтримки малого та середнього бізнесу у роботі з людським капіталом.

Окремим напрямом стане формування спільноти компаній-лідерів інклюзивних HR-практик. На базі підписантів створять Банківський комітет Хартії, який працюватиме над викликами людського капіталу у фінансовому секторі, поширенням кращих HR-практик та підготовкою рекомендацій для роботодавців. Надалі міністерство планує формувати подібні галузеві та тематичні комітети в інших секторах економіки.

Також на наступному етапі планується розробка підходу до оцінки впровадження принципів Хартії компаніями. Йдеться про перехід від самодекларації до вимірювання впливу, зокрема через майбутній HCR Index та систему визнання компаній, які демонструють сталі практики відповідального роботодавства.

«Для міжнародних партнерів і бізнесу важливо бачити не лише наміри, а й систему. Тому ми хочемо разом із компаніями напрацювати зрозумілий інструментарій: що саме оцінюємо, які практики вважаємо сильними, як їх масштабувати і як зробити так, щоб більше роботодавців могли впроваджувати ці рішення у себе», — додала Дарія Марчак.

Міністерство запрошує бізнес, міжнародні організації та партнерів розвитку долучатися до наступного етапу Хартії. Його результатом має стати формування практичного стандарту відповідального роботодавця для економіки відновлення України.

Довідково:

Human Capital Resilience Charter — ініціатива, спрямована на розвиток відповідального роботодавства, стійких HR-практик, інклюзивного ринку праці та підтримку людського капіталу України в умовах війни та відновлення.

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