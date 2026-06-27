Віцепрем’єр-міністр Великої Британії Девід Леммі заявив, що зовнішня політика країни, зокрема підтримка України, залишиться незмінною, коли після відставки Кіра Стармера кермо влади перейде до нового прем’єр-міністра.

Про це повідомляє Euronews, передають «Українські Новини».

“Про зміну нашої зовнішньої політики не може бути й мови”, – сказав Леммі під час Конференції з відновлення України у Гданську, де Велика Британія пообіцяла виділити додаткові 290 млн фунтів стерлінгів (340 млн євро) на підтримку відновлення України та її енергетичної безпеки.

Він також додав: “Ми залишалися відданими Україні за часів усіх попередніх урядів, і це триватиме й надалі. І ми чітко заявили: відновлення зв’язків із світовою спільнотою, “перезавантаження” відносин з Європою – все це триватиме”.

Леммі також очікує, що “динаміка” щодо України збережеться на саміті НАТО, який відбудеться в Анкарі 7-8 липня.

Видання зазначає, що спільна заява щодо України, яку підтримали всі лідери G7, включно з президентом США Дональдом Трампом, відродила надії Європи на те, що Вашингтон може зміцнити свою підтримку Києва та посилити тиск на Москву.

“Гадаю, у найближчі тижні в НАТО ми побачимо, що Сполучені Штати спостерігають, як європейці активізують свої зобов’язання щодо оборони та збільшують видатки на оборону по всій Європі”, – сказав Леммі.

Він також пообіцяв, що країна і надалі застосовуватиме санкції проти російської економіки, “наносячи удар по (…) брудним російським грошам, які фінансують цю війну”, і зазначив, що зараз саме “час підтримати Україну в цій боротьбі”.

Як повідомляло Інше ТВ, у понеділок 22 червня Стармер оголосив про відставку з посади прем’єра Британії