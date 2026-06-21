Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка збирається покинути Лос-Анджелес, відверто розповіла про непростий період у своєму житті після розлучення з американським актором Бредом Піттом.

Пара оголосила про розрив ще у 2016 році, однак юридично завершити процес розлучення вдалося лише у 2024-му. В інтерв’ю Variety акторка зізналася, що ці роки стали для неї справжнім випробуванням. За словами Джолі, певний час вона почувалася емоційно виснаженою та втратила внутрішню рівновагу, передають Факти.

«Мені здається, що мій бойовий дух нарешті повернувся. На певний час я його втратила. Мене ніби трохи зламали, вибили з колії, але тепер він повертається, значною мірою завдяки моїм дітям, які вже подорослішали й підтримують мене», — поділилася акторка.

Зірка наголосила, що саме діти стали її найбільшою опорою у складний життєвий період. Завдяки їхній підтримці вона поступово повертається до активного життя, знову подорожує, бере участь у публічних заходах та реалізовує нові проєкти.

За словами Джолі, діти мотивують її рухатися вперед і не боятися змін.

«Моїм дітям уже майже по 18 років, тому тепер вони хочуть бачити, як я подорожую світом, хочуть, щоб я виходила в люди й займалася різними справами. Вони знають мене краще за будь-кого іншого і однаково люблять мене, а це багато про що говорить. Думаю, вони дуже підтримують те, що я повертаюся до тих сторін своєї особистості, які, можливо, раніше не почувалася достатньо вільною проявляти», — зазначила знаменитість.

Акторка додала, що зараз поступово повертає впевненість у собі та з оптимізмом дивиться в майбутнє, а підтримка дітей залишається для неї головним джерелом сили та натхнення.