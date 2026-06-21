Цими днями в Україні фіксують нову хвилю нашестя великої сарани, яка стрімко поширюється південно-східними регіонами через аномальну літню спеку.

Головні осередки, де шкідника масово бачать саме зараз:

Найбільше її в Одесі та області. Жителі масово викладають відео, як сарана стрибає вулицями, залітає на балкони та буквально «падає з неба». Скупчення комах фіксують у самому центрі (на Дерибасівській), на вулиці Заболотного та в передмістях (на Фонтанці).

У Миколаєві теж бачили сарану. Не так багато, як в Одесі, але велику. На цьому фото сарана розміром 8 см.

Запорізька область теж потерпає від зграй сарани. Регіон залишається критичною зоною, оскільки через бойові дії та замінування значна частина прибережних та закинутих територій (особливо плавні та зони колишнього Каховського водосховища) недоступна для обробки літаками.

Дніпропетровщина та інші південно-східні райони теж в зоні уваги сарани. Екологи попереджають про ризик просування зграй углиб країни. Комахи шукають свіжу зелень і виноградники, оскільки звичайні злакові культури вже підсихають перед жнивами та менше їх цікавлять.

Головні причини поточної ситуації

Активність та розмноження сарани виходять на пік із настанням сильної спеки.

Необроблені заміновані поля вздовж лінії фронту та зони екологічної катастрофи після підриву Каховської ГЕС стали ідеальними інкубаторами, де шкідники безперешкодно плодяться.

Що робити дачникам та городникам (малі ділянки)

Захист інсектицидами

Обробіть город дозволеними для приватного сектору препаратами («Кораген», «Ампліго», «Актара» або «Конфідор»).

Обприскування проводите рано-вранці або пізно ввечері, коли сарана сидить нерухомо на рослинах і не злітає від шуму оприскувача.

Фізичний захист цінних культур

Накрийте найважливіші грядки (томати, перець, молоду зелень) щільним агроволокном або дрібною москітною сіткою, щільно притиснувши краї до землі цеглою чи землею.

Агротехнічні методи

Постійно знищуйте бур’яни навколо ділянки — сарана спочатку заселяє дику траву, а вже потім переходить на культурні рослини.

Регулярно розпушуйте ґрунт у міжряддях.

Механічний збір

На світанку, поки повітря прохолодне (+12°C… +15°C), комахи заціпенілі. Їх можна вручну струшувати з кущів у відро з водою та милом або збирати сачками.

Чого робити категорично не можна

Не випалюйте суху траву — це спровокує масштабні пожежі та змусить сарану ще швидше тікати на ваші зелені городи.

Не зволікайте з обробкою — личинки ростуть дуже швидко (за 30–40 днів перетворюються на дорослих), і з кожною лінькою їхня стійкість до отрути зростає в рази.

(Матеріал створений з використанням інформації ШІ)