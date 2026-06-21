Трирічний хлопчик потрапив у вольєр з крокодилами в зоопарку поблизу Гантінгдона в Англії. Внаслідок нападу хижака він отримав серйозні травми.

Поліція графства Кембриджшир повідомила, що 30-річного чоловіка арештували за підозрою в замаху на вбивство.

Його ім’я не розголошують, але поліція повідомила, що він є білим британцем і, за їхніми даними, не знав дитину, пише ВВС.

Підозрюваний має інтелектуальні порушення і перебував у поїздці до зоопарку разом із двома доглядальницями.

Чоловіка відпустили під заставу, оскільки він “не придатний для допиту”.

Як вважають, після падіння дитини у вольєр на неї напав щонайменше один крокодил. Працівники зоопарку витягли хлопчика.

Дитина залишається у критичному, але стабільному стані.

Постраждалому малюку надали медичну допомогу на місці події, після чого його доправили до лікарні Addenbrooke’s у Кембриджі.

Зоопарк Johnsons of Old Hurst розташований у селі Олд-Герст у графстві Кембриджшир, на північ від Гантінгдона. У ньому понад 100 тварин, у тому числі леви і тигри.

Комплекс має ліцензію на утримання тварин. На його території розташовані також ферма, кафе та м’ясна крамниця, які відкрилися 20 років тому, а будинок для крокодилів збудований у 2009 році.

Що каже поліція

Поліцейські повідомили, що їх викликали до зоопарку о 13:34 за британським літнім часом у четвер і вони намагаються встановити, як довго хлопчик перебував у вольєрі.

Поліція також заявила, що крокодилів не вилучали і не вбивали.

Інспекторка Веріті МакКанн зазначила: “Наше розслідування триває, оскільки ми продовжуємо з’ясовувати обставини цієї трагічної події. Наші думки з хлопчиком і його родиною, а спеціалізовані офіцери продовжують підтримувати їх у цей складний час”.

Чоловік, якого арештували, із Норфолка, повідомила поліція. У зоопарку він був не в організованій групі.

Людей можуть вважати непридатними для допиту через їхній фізичний або психічний стан.

Що кажуть свідки

Очевидиця події розповіла BBC, що бачила чоловіка віком приблизно між 20 і 30 роками у супроводі двох жінок із бейджами на шнурках. Вона припустила, що вони були доглядальницями. Це сталося приблизно за 10 хвилин до інциденту.

Жінка зазначила, що група розминулася з нею і її дочкою, коли вони заходили до вольєра з капібарами, а чоловік у супроводі двох жінок вийшли на лісову стежку.

За словами свідка, вона чула, як одна з доглядальниць запитала: “Може, підемо до крокодилового будинку далі?”, на що чоловік відповів: “Так”.

Поліція графства Кембриджшир підтвердила, що підозрюваний є білим британцем, після поширення неправдивої інформації в соціальних мережах.

Підпис до фото,Крокодилів утримують у переобладнаному корівнику, який має підняті над землею проходи з металевими огорожами – фото 2025 року

Представник зоопарку Johnsons у четвер повідомив, що їхні думки та молитви – з хлопчиком і його родиною.

Вони додали, що “Тропічний будинок” на території, де розташований вольєр із крокодилами, закрили “з поваги до родини”.

Крокодили вперше з’явилися на сімейній фермі у 2006 році, і зараз там є кайман із широкою мордою, нільські крокодили та американський алігатор.

Їх утримують у переобладнаному корівнику, де є підняті над землею містки з металевою огорожею. З них відкривається вид на великі басейни з водою, оточені тропічною рослинністю.

Підпис до фото,Поліція Кембриджширу повідомила, що її викликали до зоопарку Johnsons of Old Hurst о 13:24 за британським часом

Одна відвідувачка, яка побажала залишитися анонімною, розповіла BBC, що вона “не бачила самого інциденту, але чула крики”, і додала, що пізніше бачила на місці працівників та гелікоптер екстреної медичної допомоги.

Інша відвідувачка, яка пішла приблизно за 10 хвилин до інциденту, сказала, що під час її візиту крокодили виглядали спокійними і переважно нерухомими.

У вольєрі були “досить високі огорожі”, а також “сталеві сітчасті паркани” навколо оглядової платформи.

Речник ради округу Гантінгдоншир, яка відповідає за ліцензування таких закладів, заявив, що Johnsons має “повну ліцензію”.

Рада додала, що їй невідомо про будь-які випадки чи інциденти, пов’язані з вольєром крокодилів, раніше.

“Надзвичайна мужність”

Кріс Ньюман, директор Національного центру з питань добробуту рептилій, розповів BBC:

“Ці тварини реагують миттєво. Тож якщо щось поруч із нею плескається, лякає її, щось раптово стрибає – її природна реакція це розвернутися і вкусити, і це був би лише “дослідницький” укус. Вони досить часто кусають і відпускають”.

Енді Джонсон, який керує зоопарком, розповів BBC, що його дружина Трейсі стрибнула у вольєр, щоб врятувати хлопчика.

Поліція підтвердила, що дитину витягнули працівники, і повідомила, що встановлює, як довго він перебував у вольєрі.

Ньюман, який також є другом сімʼї Джонсон, сказав, що, за його інформацією, Трейсі не постраждала.

“Вона взяла на себе величезний ризик”, – сказав він.

“Вона завжди була готова ризикувати власним життям, щоб врятувати когось іншого. Вона надзвичайна жінка і дуже смілива”.