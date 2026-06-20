Закриті соціологічні дослідження свідчать, що понад 60% росіян відчувають втому від війни з Україною. Про це повідомляє проєкт, створений російською журналісткою Фарідою Рустамовою Faridaily, посилаючись на джерело в партії та на соціолога, який знає про результати опитувань, що проводились перед праймеріз Єдиної Росії, пише Кореспондент.

“У фокус-групах виборці відкрито кажуть: нам потрібне розв’язання. Ми чекаємо на рішення, щоб війна закінчилася так чи так. Якщо можете бити сильніше – бийте. Якщо можете зробити щось інше – робіть”, – так описало настрої виборців джерело у керівництві Єдиної Росії”, – йдеться в повідомленні.

Чуття втоми переважає й серед еліт.

“Усі втомилися від війни. Нічого не відбувається. Не рухається ні вперед, ні назад”, – заявив російських урядовців.

Він додав, що настроїв на поразку при цьому нібито немає.

“Люди не хочуть здаватися. Це більше схоже на вимогу до боса (Путіна – ред.): “Ти завжди знав, як вирішувати проблеми. Давай виріши цю”, – стверджує російський посадовець.

Друге джерело, наближене до уряду, зазначило, що “ніхто насправді не розуміє, в чому полягає план війни”.