Президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що він поїде до Туреччини, а потім ще до Китаю у 2026 році.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми здійснюємо багато поїздок. Ми поїдемо до Туреччини. Ми повернемося до Китаю в якийсь момент протягом року», – сказав Трамп на об’єднаній базі Ендрюс у Меріленді, представляючи літак Boeing 747, подарований Катаром, який приєднається до флоту ВПС Один.



«Президент Сі (Цзіньпін) приїде сюди у вересні, але ми повернемося на велику конференцію в Китаї», – додав Трамп.