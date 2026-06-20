Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 20 червня:

Учора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у м. Миколаїв пошкоджено вікна закладу дошкільної освіти, лінію електропередач та вікна чотирьох приватних будинків. Постраждалих немає.

Баштанський район

Ворог тричі атакував БпЛА типу «Молнія» Снігурівську громаду. Внаслідок чого у м. Снігурівка пошкоджено АЗС та вікна двох багатоквартирних будинків. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Постраждалих немає.