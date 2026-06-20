Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 390 660 (+1 240) осіб
танків – 12 041 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 787 (+4) од.
артилерійських систем – 44 386 (+88) од.
РСЗВ – 1 883 (+2) од.
засоби ППО – 1 433 (+1) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 695 (+7) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 361 803 (+2 246) од.
крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни– 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 109 342 (+476) од.
спеціальна техніка – 4 314 (+5) од.
Дані уточнюються.