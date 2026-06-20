Президент США Дональд Трамп заявив, що потенційна американська операція на Кубі може розвиватися за сценарієм швидкого захоплення влади у Венесуелі, яке відбулося на початку року. Про це він сказав в інтерв’ю програмі Axios Show, повідомляє Axios, пише УНН.

Відповідаючи на запитання про можливу схожість операції на Кубі з подіями у Венесуелі, Трамп заявив: “Можливо. Це можливо”. За його словами, Куба розташована значно ближче до США, ніж Іран, а тому потенційні дії там були б простішими з логістичної точки зору.

Американський президент також порівняв ресурси двох країн, зазначивши, що Венесуела має великі запаси нафти, тоді як Куба – “гарну власність і гарну берегову лінію”. Водночас він наголосив, що операція проти Ірану була значно масштабнішою з точки зору озброєння та військових можливостей.

За даними Axios, адміністрація Трампа розглядає варіанти реагування на можливий крах кубинського режиму та має відповідні військові плани. При цьому сам президент заявив, що віддає перевагу мирному переходу влади на острові. Відповідаючи на питання про терміни можливої операції, Трамп зазначив, що вони залишаються “гнучкими”, а державний секретар Марко Рубіо бере активну участь у роботі над кубинським напрямком.