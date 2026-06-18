Міністерство оборони України відкинуло звинувачення в «особистій причетності» керівництва до затримання представниками ТЦК Максима Лавриненка, якого називають власником Telegram-каналу «Труха».

Про це ідеться у повідомленні Міністерства оборони.

Напередодні у Telegram-каналі з понад 3 млн підписників опублікували заяву названого власника про його затримання представниками ТЦК: «Мене фактично вистежили й затримали п’ятеро представників ТЦК. За нашою інформацією, це відбулося за особистою вказівкою міністра оборони Федорова», повідомляло Громдське.

У заяві «Трухи» затримання пов’язували із роботою над «низкою матеріалів, пов’язаних із оборонною сферою та використанням бюджетних коштів».

Однак Львівський обласний ТЦК та СП заперечив цю заяву. Увечері ТЦК опублікував у соцмережах відео з бодікамер під час затримання, де Максим Лавриненко називає себе «журналістом Збройних сил України», а тоді зазначає про медіагрупу «Труха Україна».

Попри твердження чоловіка, що у нього з документами «все гаразд» в ТЦК заявили, що у наявних облікових даних не було підтверджено чинної відстрочки або бронювання.

На відео представник поліції каже Лариненку, що треба проїхати до ТЦК, інакше його можуть затримати за адміністративне правопорушення. На що той просить дати зателефонувати та підійти до машини.

«У мене велика сума грошей, хлопці, я не хочу, щоб проблеми були. Дайте я до машини підійду…» — каже чоловік. На що поліціянт відповідає: «Зробіть собі документи відповідні, і у вас проблем взагалі не буде. Ваші гроші нас не цікавлять, всі камери пишуть».

Після цього Лавриненка доставили до Личаківсько-Залізничного районного ТЦК та СП, зокрема, для медогляду для встановлення ступеня придатності до військової служби. Сам Лавриненко наполягає, що він не був у розшуку, мав оновлені військово-облікові документи та вже пройшов ВЛК до затримання.

«Інформація про те, що рішення щодо цієї особи ухвалювалося за особистою вказівкою міністра оборони або будь-якої іншої посадової особи Міністерства оборони України, не відповідає дійсності. Рішення в межах таких заходів ухвалюються на підставі перевірки військово-облікових даних конкретної особи та не потребують будь-яких індивідуальних розпоряджень керівництва», — заявили у ТЦК.

Там пояснили, що вирішили оперативно надати роз’яснення, бо «емоційні публікації про роботу органів комплектування швидко набувають поширення в соціальних мережах».

Саме Міністерство оборони назвало заяву Telegram-каналу «масованою інформаційною атакою через початок жорстких антикорупційних дій».

«Останні рішення відомства суттєво обмежили можливості для зловживань у сфері оборонних закупівель та інших процесах. Саме тому дискредитаційні кампанії, спрямовані проти Міністерства та його керівництва, не є випадковими. Закриття корупційних схем завжди викликає спротив тих, хто втрачав незаконні джерела прибутку. Але це не змінить курсу Міністерства на прозорість, підзвітність та очищення системи […] Питання можливих корупційних правопорушень мають розглядатися компетентними правоохоронними органами, а не ставати предметом маніпуляцій чи бездоказових публічних звинувачень», — ідеться у заяві міністерства.