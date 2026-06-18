Міноборони РФ відзвітувало про те, що сили ППО знищили 555 українських БПЛА за ніч. Що дрони збивали над територіями Астраханської, Білгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Володимирської, Калузької, Курської, Липецької, Орловської, Смоленської, Тамбовської, Тверської, Тульської, Ростовської, Рязанської областей, Московського регіону, анексованого Криму та над анексованим Кримом.

Але кадри з різних регіонів і особливо з Москви показують, що далеко не всі українські дрони вдалося збити.

Крім того, фіксували пожежі після уражень:

Крим

• аеродром біля Севастополя

• залізнична інфраструктура в районі Сімферополя та в східної частині півострова

Херсонська область

Арабатська стрілка в неподалік Геніченська. Ураження в районі мостів

Бердянський район

Ураження в районі Куліково (місце базування + полігон).