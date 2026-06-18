Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що з українського боку немає інтересу до отримання винищувачів МіГ-29. За його словами, Україна хотіла б, щоб ці літаки були адаптовані до сучасних бойових умов, тоді як Польща не має наміру фінансувати їхню модернізацію.

Про це повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Раніше заступник міністра оборони Цезарій Томчик повідомив, що Україна ще не отримала від Польщі МіГ-29, оскільки не завершено домовленості щодо передачі дронових технологій, які Київ мав надати польській армії в обмін на радянські літаки.

Залевський, коментуючи це у вівторок в ефірі RMF FM, заявив: «Немає інтересу до передачі МіГ-ів з українського боку».

«Я переконаний, що українці хотіли б, аби ці МіГ-и були адаптовані до більш сучасних бойових умов. Водночас з нашого боку наразі немає зацікавленості й згоди на те, щоб ми несли ці витрати», — сказав він.

Він також нагадав, що передача літаків мала відбутися «у формі взаємності». «Сьогодні ми говоримо про співпрацю у сфері дронових технологій. Ці переговори ще не завершені, але вони ведуться на рівні промисловості, а не Міністерства оборони. Тут я б не шукав великої проблеми», — додав Залевський.

Він заперечив, що затримка передачі МіГ-29 є формою тиску на Україну через суперечливе для Польщі рішення кінця травня щодо присвоєння одній з українських військових частин назви «Героїв УПА».

«Не пов’язуймо питання МіГ-ів із потенційним рішенням, анонсованим президентом Каролем Навроцьким», — підкреслив він.

Після того, як президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо назви «Героїв УПА», президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити його Ордена Білого Орла, який був вручений у 2023 році. 8 червня Капітула ордена зібралася, щоб надати свою оцінку цій пропозиції. Зміст висновку поки не оприлюднений, як і остаточне рішення президента.

У понеділок, 15 червня, речник президента Польщі Рафал Леськевич заявив, що президент України має кілька днів, щоб ухвалити рішення про те, аби українська військова частина не носила назву «Героїв УПА».

Винищувачі МіГ-29, які використовуються у польських Повітряних силах з 1989 року, нині поступово замінюються більш сучасними літаками, зокрема навчально-бойовими FA-50 та багатофункціональними F-35.

Наприкінці минулого року Міністерство оборони Польщі та Генеральний штаб повідомляли про плани передати Україні всі наявні МіГ-29. Це викликало суперечку між урядом і президентом. Представники адміністрації президента та Бюро національної безпеки заявляли, що не були поінформовані про такі наміри. У Міноборони заперечували це, наголошуючи, що питання обговорювалося на засіданнях урядового комітету з національної безпеки, у яких бере участь представник президента.

В обмін Польща розраховує скористатися українським досвідом у сфері дронів і систем протидії безпілотникам.

Після візиту до Польщі президента Володимира Зеленського в грудні минулого року Кароль Навроцький заявляв, що після виконання всіх формальностей передача Україні радянських винищувачів буде завершена.

Як повідомляло Інше ТВ, Чому Польща не передає обіцяні Україні свої винищувачі МіГ-29? Каже, це ми винні (ФОТО)