З липня 2026 року все нові автомобілі, зареєстровані в Євросоюзі, мають бути технічно готові до встановлення алкозамку — пристрою, який не дозволяє завести машину, якщо водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Це не означає, що кожному водієві доведеться дихати в алкотестер перед кожною поїздкою. Нове правило поки що стосується не обов’язкової перевірки всіх автомобілістів, а підготовки самої машини: у ній має бути стандартний інтерфейс, до якого за необхідності можна швидко підключити алкозамок.

Як він працює? Перед запуском двигуна водій дихає у пристрій, а система перевіряє рівень алкоголю. Якщо він вищий за допустиму норму, автомобіль залишається заблокованим і не заводиться.

Нова вимога стала частиною політики ЄС щодо підвищення безпеки на дорогах. У сучасних автомобілях стає все більше систем, які допомагають контролювати рух та попереджати водія про небезпеку. Так, нові автомобілі в ЄС тепер в обов’язковому порядку сигналізуватимуть, якщо водій відволікся від дороги.

Європа запроваджує ці заходи у рамках довгострокового плану Vision Zero. Його мета – наблизитись до нульової смертності на дорогах до 2050 року. Для цього вже ускладнили процедуру отримання прав водія.

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