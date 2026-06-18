У ніч на 18 червня (з 18:00 17 червня) противник атакував 7 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької, Брянської та Курської областей -рф, 239 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 216 цілей – 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 212 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Інформація по ще одній балістичній ракеті уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!